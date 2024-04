CBF divulga áudio do VAR de lance em que Vasco pediu pênalti contra o Flu

A CBF anexou ao documento da Regra 12, que fala "tocar a bola com a mão ou braço". O texto diz que "com a finalidade de determinar com clareza as infrações por toque na bola com a mão, o limite superior do braço se alinha com o ponto inferior da axila. Nem todos os contatos da mão ou do braço de um jogador com a bola constituem uma infração".

Classificação e jogos Brasileirão

A entidade também divulgou o áudio da análise do gol de Vegetti que foi anulado. Ele mostra que foi usado o quadril do zagueiro do Fluminense e o joelho do atacante do Vasco para traçar as linhas, confirmando a posição irregular.