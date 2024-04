Pênalti? Atacante do Vasco e zagueiro do Flu falam sobre lance polêmico

O clássico entre Fluminense e Vasco, na tarde de hoje (20), no Maracanã, ficou marcado por um lance polêmico. Vegetti, atacante do time cruz-maltino, finalizou e a bola bateu no braço do zagueiro Manoel. Após checagem, o jogo seguiu.

O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o Tricolor vencia por 1 a 0. O duelo terminou com vitória do time de Fernando Diniz por 2 a 1.

O que disse Vegetti e Manoel

O atacante do Vasco disse que a bola estava na direção do gol. O argentino acredita que esse seria um motivo crucial para a marcação do pênalti.