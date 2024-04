'Cachoeira' de sangue e galo: Grêmio x Cuiabá tem cenas fortes após choques

Dois lances feios marcaram a vitória do Grêmio sobre o Cuiabá, em partida disputada na noite deste sábado (20) em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. ATENÇÃO: as imagens abaixo são fortes

Cachoeira de sangue?

Já no 2° tempo do duelo, o lateral Zé Guilherme, do Grêmio, se chocou com Marllon, do Cuiabá. Ambos foram ao chão após a dividida pelo alto.

O jogador do time da casa sangrou e precisou de atendimento médico mais demorado ao relação ao rival.