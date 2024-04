Fluminense x Colo-Colo: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

Fluminense e Colo-Colo se enfrentam hoje (9), às 21h, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da fase de grupos da Copa Libertadores.

A partida terá transmissão exclusiva do canal por streaming Paramount+. O Placar UOL acompanha o duelo em tempo real.

O Tricolor estreou na competição com um empate em 1 a 1 contra o Alianza Lima, no Peru. O grupo ainda conta com o paraguaio Cerro Porteño, que perdeu na primeira rodada para o Colo-Colo.