Filho de Marcelo faz gol pelo Real em clássico da base e imita Bellingham

Enzo Alves, filho do jogador Marcelo, já mostra muita personalidade jogando futebol. O jovem de 14 anos foi responsável pela vitória do Real Madrid contra o principal rival Atlético de Madrid no sub-15.

O que aconteceu

As categorias de base do Real Madrid e do Atlético de Madrid se enfrentaram ontem (6). O jogo terminou 2 a 1 para os merengues, com o segundo gol anotado por Enzo.

Ao contrário do pai, lateral do Fluminense e que fez história com a camisa madridista, Enzo joga como atacante. Ele recebeu o cruzamento de Guillermo Díaz e, bem posicionado na área, subiu mais do que o zagueiro para cabecear direto para o gol.