Nove títulos, dois fracassos: como os times da Série A foram nos Estaduais

Os principais Campeonatos Estaduais do país se encerraram deixando sinais importantes para o restante da temporada. A Série A do Brasileirão começa no próximo fim de semana com nove campeões e dois times que fracassaram na abertura de 2024.

O que aconteceu

Dos 20 participantes da Série A do Brasileiro, nove focam campeões de seus Estados. Quatro foram vice-campeões.

Houve aqueles que até atingiram etapas eliminatórias, mas não tiveram o que comemorar. Foram quatro semifinalistas e um que caiu nas quartas de final.