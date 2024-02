Mercado: James de volta, Arrasca sondado e Corinthians atrás de argentino

Mais novidades no São Paulo. O Tricolor avalia fazer uma proposta pelo atacante André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal. O clube observa há meses o brasileiro de 26 anos, e uma eventual negociação é considerada difícil. Os portugueses pedem 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões) pelo jogador.

James Rodríguez: de descartado a reintegrado no São Paulo Imagem: Reprodução/São Paulo

Mais notícias

Arrascaeta sondado. O Boca Juniors quer fortalecer o elenco na janela do meio do ano para melhorar o desempenho no Campeonato Argentino, e o principal objetivo é a contratação de Giorgian Arrascaeta, do Flamengo. O uruguaio tem contrato com os cariocas até dezembro de 2026, mas nutre simpatia pelo Boca, o que deixa o clube xeneize confiante na contratação. Essa informação é do jornal argentino TyC Sports.

Lamela no Brasil? O Corinthians monitora a situação do meia-atacante Erik Lamela, do Sevilla, da Espanha. O nome do argentino de 31 anos agrada e foi aprovado pela cúpula do Timão, mas não há negociações abertas até o momento. O clube paulista busca, inicialmente, informações sobre os planos do jogador para a sequência da carreira — ele tem vínculo até junho deste ano e, por enquanto, não dá indícios de renovação.