São Paulo avalia André Silva; Vitória de Guimarães pede 4 milhões de euros

O São Paulo avalia fazer uma proposta pelo atacante André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal. O clube observa há meses o brasileiro de 26 anos e uma eventual negociação é considerada difícil. Os portugueses pedem 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões) pelo jogador.

André Silva, aliás, quase se transferiu para o Hellas Verona, da Itália, por esse valor no último dia da janela de transferências. O brasileiro chegou a viajar para concluir o acordo, mas não assinou, pois o Verona pensava que ele tinha passaporte português. Sem vaga para estrangeiros no clube, o negócio caiu.

O brasileiro fez 13 gols e deu duas assistências em 27 jogos nesta temporada pelo Vitória de Guimarães, onde atua desde a temporada 2022/2023 depois de sair do Arouca. No Brasil, ele passou pelo sub-20 do Internacional antes de se transferir para o Rio Ave, também em Portugal.