Corinthians monitora argentino Lamela, do Sevilla; entenda

O Corinthians monitora a situação do meia-atacante Erik Lamela, do Sevilla, da Espanha. O nome do argentino de 31 anos agrada e foi aprovado pela cúpula do Timão, mas não há negociações abertas até o momento, segundo apurou a coluna.

O clube paulista busca inicialmente informações sobre os planos do jogador para a sequência da carreira.

Isso porque Lamela tem contrato com o Sevilla, da Espanha, até julho deste ano. Segundo a imprensa espanhola não há interesse do time da LALIGA em renovar com Lamela.

Lamela se encaixa em projeto inicial da diretoria do Corinthians em contratar um jogador de impacto, que alavancaria mais ainda o nome do clube pelo mundo e, inclusive, traria retorno de marketing, além do retorno técnico dentro de campo - considerado prioridade.