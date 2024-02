Arrascaeta entra no radar do Boca Juniors para janela de junho, diz jornal

O Boca Juniors quer fortalecer o elenco na janela do meio do ano para melhorar o desempenho no Campeonato Argentino. E o principal objetivo é a contratação de Giorgian Arrascaeta, do Flamengo.

O que aconteceu

Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, mas nutre simpatia pelo Boca Juniors, o que deixa o clube xeneize confiante na contratação. Essa informação é do jornal argentino TyC Sports.