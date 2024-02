James Rodríguez volta atrás, se desculpa e será reintegrado no São Paulo

Após pedir para sair do São Paulo e chegar ter decretada a rescisão amigável, James Rodríguez voltou atrás e se desculpou no São Paulo. O jogador se reuniu com a direção nesta terça-feira e alegou que quer trabalhar para tentar uma vaga no time.

A conversa foi com dirigentes e também atletas. O jogador será reintegrado e poderá ser escalado por Thiago Carpini no mata-mata do Campeonato Paulista — ele não foi inscrito para a fase de grupos.

James seguia treinando no CT da Barra Funda enquanto aguarda a rescisão de contrato com o São Paulo.