Corinthians: Coronado 'cava' Romarinho e diz em qual posição prefere atuar

O jogador de 31 anos ainda disse que conversou com o ex-companheiro sobre o Alvinegro paulista. Ele contou que Romarinho é "apaixonado" pelo Corinthians, mas frisou que não sabe qual é a vontade do atacante para a sequência da carreira.

Romarinho está doido para voltar. Estou brincando, mas ele ama esse clube, falou muito bem daqui, não sei qual é a vontade dele. Parceria foi muito boa lá [no Ittihad], seria um sonho ter ele aqui, mas não cabe a mim. (...) Ele é apaixonado por aqui, viveu ótimos momentos no clube, tivemos conversas para entender esse ambiente."

Coronado também afirmou que prefere jogar como meia-ofensivo, mas se colocou à disposição para atuar em qualquer posição no setor. Ele complementou que já teve uma conversa com o treinador António Oliveira, destacou que também pode atuar pelos lados e que já chegou até a fazer a função de volante.

Sou meia-ofensivo, mas tive uma palavra com treinador, expliquei que se precisar posso jogar do meio para a frente em outras posições. Creio que isso não é um problema. Ele me sinalizou que a ideia dele é colocar na minha melhor posição, no meio. Igor Coronado, em sua apresentação

O que mais ele disse

Jogar junto de Garro? "Pouco que acompanhei dele, tem futebol parecido com o meu. Joga no meio, gosta de ter liberdade de flutuar, minhas características são parecidas. Gosto de ter a bola no pé, criar jogadas, estar participando do jogo é parte fundamental, buscar espaço, tocar na bola. Somos dois jogadores com mesmas características, um estando do lado, outro do outro, também jogo pelas beiradas, com certeza dá para deixar os dois em campo. Vi que ele se dedica muito para equipe, não é nenhum problema não, dá para ficar todo mundo feliz".