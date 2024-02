Com reforma, Palmeiras ainda não sabe quando volta ao Allianz Parque

Um dos problemas identificados no campo foi o derretimento do composto termoplástico, em decorrência de altas temperaturas e poluição na cidade de São Paulo. A manutenção se iniciou há aproximadamente dez dias e teve a etapa do nivelamento de areia finalizada e agora iniciará com a cortiça.

Classificação e jogos Paulista

O próximo jogo do Palmeiras será na Arena Barueri, contra o Mirassol, pela décima rodada do Estadual. Depois disso, como mandante, o Verdão tem compromisso contra o Botafogo-SP, no dia 10 de março, pela última rodada da fase de grupos.

Para que essa partida seja marcado para o Allianz Parque, todas as etapas deverão ser concluídas até o dia 29, quinta-feira da próxima semana, já que o clube precisa definir o local da partida com dez dias de antecedência de acordo com o Regulamento da FPF e o Estatuto do Torcedor.