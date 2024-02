Mercado: corintiano alvo da Europa, novela Léo Ortiz e reforço no Botafogo

O mercado da bola desta segunda-feira teve movimentações no Corinthians, que pode perder um de seus jovens mais promissores, e no Botafogo, que anunciou um volante. No Flamengo, a diretoria atualizou a novela envolvendo o zagueiro Léo Ortiz.

Destaques do dia

Corintiano fora? O atacante Wesley entrou na mira do futebol europeu. O estafe do atleta do Corinthians recebeu uma nova sondagem do Real Bétis. Os espanhóis manifestam interesse no jogador há meses, mas a titularidade e os bons jogos recentes do jovem de 18 anos fizeram o Bétis renovar o interesse.

Novidade no Rio. O Botafogo anunciou a contratação do volante Gregore. O atleta estava no Inter Miami, time de Lionel Messi, e assinou com os cariocas até o fim de 2026. O jogador de 29 anos já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, já pode estrear.