Real Madrid e Mbappé já assinaram contrato para transferência, diz jornal

Kylian Mbappé e Real Madrid já têm um acordo para a transferência do craque francês para a Espanha. O clube assinou um acordo com o atacante há duas semanas, de acordo com o jornal espanhol Marca. O vínculo deve ser válido por cinco temporadas e terá início em 1º de julho deste ano.

Saída do PSG

O jogador já informou ao presidente do Paris Saint-Germain sobre a sua saída do clube. Além disso, pediu para que Nasser Al Khelaifi não fizesse mais nenhuma oferta, pois sua ida à Espanha já está definida.

Ciente do desejo do atacante, o principal objetivo do dirigente do PSG foi garantir que Mbappé honrasse o compromisso assumido no último verão europeu de abdicar da terceira parcela do bônus de fidelidade, para lhe permitir voltar à equipe.