Botafogo anuncia a contratação do volante Gregore, ex-Inter Miami

O Botafogo anunciou hoje (19) a contratação do volante Gregore. O atleta estava no Inter Miami, time de Lionel Messi, e assina com o Glorioso até o fim de 2026.

O jogador de 29 anos já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, já pode estrear pelo novo clube.

Gregore disputou 64 jogos na MLS pelo Inter Miami. Ele não balançou as redes e deu seis assistências. No Brasil, teve uma passagem relâmpago pelo Santos e se destacou pelo Bahia, marcando os únicos dois gols de sua carreira pela equipe tricolor, ambos na Copa Sul-Americana.