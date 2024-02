Vice do Fla sobre conversa por Léo Ortiz: 'Vontade do jogador é explícita'

Marcos Braz: "A vontade do jogador é explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, o entendimento de que, para a carreira dele, a vinda para o Flamengo seria importante, mas a gente também respeita, e muito, a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta, a gente tem o nosso limite financeiro, o nosso entendimento de mercado, até quanto a gente pode gastar. Isso faz parte. Temos até o dia 7 de março para definir.

Esse é o prazo legal, que se pode inscrever o jogador. Fora disso, não tenho muito a acrescentar. As coisas andaram, mas não evoluíram no tamanho que se pudesse ficar otimista ou achar que já estaria próximo de fazer.

Acho que tem a possibilidade do jogador vir, até em função até do jogador, que deixa claro. Agora, é ter tranquilidade para ver se a gente consegue subir um pouco mais nas propostas e eles descerem. Mas isso é uma via de mão dupla. Se pensar que é via de mão única, não terá muito sucesso. Mas o Flamengo externa e não se preocupa com isso, até porque já contratamos De la Cruz, Viña, e estamos muito tranquilos no prosseguimento dessa janela, e o Flamengo terá essa tranquilidade".

Bruno Spindel: "Como é um processo longo de negociação, e ajuste de parte a parte... Quando o processo é longo, e a diferença de valores começa muito grande, neste estágio que está, qualquer pequena mudança, é muito difícil. As distâncias diminuíram muito, mas quando está no limite de parte a parte, fica mais difícil. Tem o limite financeiro, de mercado.

A gente já vem qualificando o elenco na janela. O elenco é muito qualificado, em todas as posições, inclusive na zaga. A gente precisa de elenco para a temporada, são muitos jogos. Confiamos muito no elenco, mas tudo que pudemos fazer para subir o nível, vamos fazer e o Leo seria nessa linha".

