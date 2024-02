Vasco retoma interesse em De Pena, que perdeu espaço no Inter

O Vasco está interessado na contratação do meio-campista Carlos De Pena, do Internacional. O jogador de 31 anos perdeu espaço e é reserva no time de Eduardo Coudet.

O que aconteceu

Segundo apurou o UOL, o Vasco tenta contratar De Pena antes do fechamento da janela de transferências, marcado para dia 7 de março. O clube já se movimentou nos bastidores em contato com o estafe do atleta, mas ainda não formalizou oferta ao Inter.

O clube de São Januário busca reforços para o setor ofensivo. O fato de De Pena poder atuar no meio e também como ponta é visto como positivo. A comissão técnica já indicou que avalia que o elenco é "curto".