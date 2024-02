Titular no Corinthians, Wesley entra na mira do Bétis

O atacante Wesley entrou na mira do futebol europeu. O estafe do atleta recebeu uma nova sondagem do Real Bétis, da Espanha, segundo apurou a coluna.

Os espanhóis manifestam interesse em Wesley há meses, mas a titularidade e os bons jogos recentes do atacante, fizeram o Bétis voltar a consultar o jogador.

Há promessa de proposta até o meio do ano, quando abre a janela de início de temporada na Europa. Wesley é visto como substituto de Luiz Henrique, que se transferiu para o Botafogo antes de negociar com o Corinthians.