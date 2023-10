Fifa confirma Copa de 2030 em 6 países e já recebe candidaturas para 2034

A Copa de 2030 ainda terá três partidas disputadas na América do Sul. Levando em conta o "contexto histórico" do aniversário de 100 anos da primeira edição do torneio, a Fifa optou por realizar jogos da competição em Uruguai, Argentina e Paraguai, respectivamente.

O primeiro jogo da Copa do Mundo de 2030 acontecerá no Estádio Centenário, em Montevidéu. O local foi palco da primeira final da história do torneio, na qual a seleção uruguaia se sagrou campeã em cima da Argentina.

Em 2030, nós teremos uma pegada global única, três continentes - África, Europa e América do Sul - seis países - Argentina, Marrocos, Paraguai, Portugal, Espanha e Uruguai - recebendo e unindo o mundo enquanto celebram juntos o jogo bonito, o centenário e a Copa do Mundo Fifa Gianni Infantino, presidente da Fifa

Será a primeira vez que a Copa do Mundo ocorrerá em seis países. A edição de 2026 já quebraria o recorde, com três sedes: México, Estados Unidos e Canadá.

As seis seleções — Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai — estão automaticamente qualificadas para a Copa do Mundo.

A Fifa também abriu o processo de escolha da sede da Copa do Mundo de 2034. A entidade só aceitará candidaturas de países pertencentes às confederações da Ásia e da Oceania.