Vitória x Juventude: veja as prováveis escalações e onde assistir à partida pelo Brasileirão

O Vitória terá pela frente o Juventude, às 16h (de Brasília) desse sábado, no Barradão. A partida abre a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá transmissão do Premiere.

Os donos da casa estão na zona de rebaixamento da Série A. Os baianos estão com 25 pontos, apenas dois abaixo do Fluminense.