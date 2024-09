Corinthians x Atlético-GO: confira prováveis escalações e informações do jogo válido pelo Brasileirão

Memphis já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e deve ser a grande novidade do Timão para a partida. Inclusive, o atacante vem treinando normalmente com o elenco do Corinthians nos últimos dias. A tendência é que o jogador ganhe pelo menos alguns minutos no duelo de sábado.

Para o confronto contra o Atlético-GO, o Corinthians não vai ter o técnico Ramón Díaz à beira do campo, já que foi expulso na última rodada, contra o Botafogo. O zagueiro André Ramalho também está suspenso, mas por acúmulo de cartões amarelos.

O Timão também não vai contar com Alex Santana, que ainda se recupera de lesão na coxa, e Raniele, que vem sentindo desconforto no adutor direito. Já Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira seguem se recuperando de grave contusão no joelho com a equipe do departamento médico.

Do outro lado, o Atlético-GO atravessa um momento muito difícil nesta temporada. A equipe ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 18 pontos conquistados.

Para o duelo em Itaquera, o Atlético-GO conta com retorno de três nomes. Luiz Felipe, Baralhas e Gonzalo Freitas, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam ao time de Umberto Louzer. Já Roni, como ainda pertence ao Corinthians, não pode atuar por questões contratuais.

O Dragão vem de duas derrotas na competição nacional: para o Vitória (2 a 0) e Cruzeiro (3 a 1). Desse modo, o time vai a São Paulo sem vencer nenhum de seus últimos oito jogos com visitante. No período, a equipe empatou duas vezes e perdeu outras seis (em sequência).