São Paulo tem renda de R$ 24,5 milhões em final da Copa do Brasil em casa

O São Paulo teve renda de pouco mais de R$ 24,5 milhões no jogo de hoje (24), contra o Flamengo, no segundo jogo da final da Copa do Brasil. O recorde do futebol brasileiro foi no primeiro encontro da decisão, quando o valor arrecadado passou de R$ 26 milhões.

O que aconteceu

A partida no Morumbi contou com uma renda de R$ 24.520.800,00, e um público de 63.077.