CBF, Fla e São Paulo são notificados por preços dos ingressos da final

O Tricolor colocou entradas para o duelo no Morumbi, dia 24, entre R$ 100 e R$ 2 mil.

Classificação e jogos Copa do Brasil

As entidades terão 48 horas, a partir do recebimento da notificação, para responder aos questionamentos sobre possível prática de preços abusivos.

"Nós estamos pedindo explicação ao Flamengo e à CBF, assim como ao São Paulo, para explicar o valor desse preço. Como se chegou a esse valor? Que itens compõem essa precificação? E, de acordo com a resposta que vier, nós adotaremos as providências que nos cabem para fazer valer as diretrizes do Código do Consumidor e da Lei Geral do Esporte, quando se trata de preço de ingresso do futebol", disse o secretário nacional do consumidor, Wadih Damous.

No documento, há 11 questionamentos, entre endereçados aos clubes e à CBF.

Dentre as perguntas aos clubes, estão "Quais as razões determinantes da elevação de valores de ingressos para os jogos finais da Copa do Brasil de 2023?", "trata-se de uma decisão de oportunidade e conveniência ou decorrente de elementos demonstráveis de variação de custos?" e "que fatores de precificação foram considerados?".

A CBF foi questionada se "realizou alguma mediação para alcançar paridade e harmonia em relação à política de preços adotada pelos clubes finalistas da Copa do Brasil de 2023?"