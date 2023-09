Fla responde ao Procon e justifica preço da final pela 'oferta e demanda'

"Coloque-se em relevo que o ingresso de um espetáculo de futebol não se configura como bem de consumo essencial à coletividade, não havendo nenhuma razão para que o Poder Público interfira nessa relação privada, envolvendo produto/serviço de natureza supérflua", diz o Fla, em outro momento.

Os preços dos ingressos foram motivo de críticas da torcida. Há, inclusive, uma organizada que informou que não estará no Maracanã por conta do preço e está organizando um evento nos arredores do estádio, com um telão.