'Gabriel Barbosa é Neymar no Flamengo, faz o que quer', critica Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola o "beijinho" mandado por Gabigol para Dorival Jr. na coletiva do técnico do São Paulo após vitória por 1 a 0 contra o Flamengo.

'Gabriel Barbosa quer ser Neymar no Flamengo': "O Gabriel hoje divide opiniões na torcida do Flamengo. Uma parte, que são torcedores mais gratos pelos gols que ele fez, continua a protegê-lo até, a minimizar suas atitudes como essa de ontem, além das atuações pífias, e uma parte da torcida do Flamengo está de saco cheio, o Gabriel Barbosa quer ser Neymar no Flamengo, ele é Neymar no Flamengo, ele faz o que ele quer, é o símbolo da zona, da bagunça, da falta de autoridade dos dirigentes, de respeito com a torcida".

'O correto seria não aparecer lá': "Óbvio, ele gosta do Dorival, era melhor ter ido antes do jogo começar até o túnel do São Paulo e dar um abraço no técnico do São Paulo. Depois de uma derrota como essa, em que ele sai machucado com a mão na coxa, vaiado pela torcida do Flamengo, o correto seria não aparecer lá, ainda mais sabendo que a imprensa toda lá estava e alguém faria o registro do seu beijinho atirado para o técnico do São Paulo. E tem outra coisa: quarta-feira ele defendeu o Sampaoli, no domingo manda beijinho para o técnico que estava no cargo que hoje é do técnico argentino. Ou seja, só alguém muito ingênuo para não perceber a tentativa de manipulação".