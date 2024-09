Brazão completa dez jogos sem sofrer gols pelo Santos e comemora marca: "Segredo está no trabalho"

O goleiro Gabriel Brazão segue em alta com a camisa do Santos. Na última quinta-feira, com a vitória do Peixe contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, por 1 a 0, o arqueiro completou uma marca importante pela equipe. Ele chegou ao décimo jogo sem sofrer gols pelo time alvinegro.

Peça-fundamental da campanha do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador foi vazado 15 vezes em 21 partidas disputadas pela equipe. Ele tem uma média de três defesas por jogo.

Brazão, que assumiu a titularidade da meta santista após a grave lesão de João Paulo, em maio, celebrou sua boa fase e atribuiu as atuações recentes ao trabalho. Ele ainda valorizou o coletivo do Peixe, dono da melhor defesa da Série B do Brasileirão, com 19 gols sofridos em 27 compromissos.