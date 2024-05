Fiel: Dortmund tem maior público da Europa e casa cheia em 95% dos jogos

Em 2023/24, o Dortmund vendeu todos os ingressos que disponibilizou em 23 das 24 partidas que fez em casa (95,8% do total). O único jogo em que não atingiu capacidade máxima foi no empate por 1 a 1 com o Mainz, no dia 19 de dezembro, ou seja, já com um frio daqueles, quando 115 assentos ficaram vazios.

Contando só os compromissos da Bundesliga, a primeira divisão germânica, o finalista da Champions teve casa completamente cheia em 31 das 34 últimas partidas que disputou em casa.

Despedida da Champions

A decisão deste sábado marcará a despedida da Champions tal qual a conhecemos hoje.

Na próxima temporada, a competição interclubes mais badalada do planeta passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal -os dois finalistas deste ano já estão com vaga assegurada.

O Real é com folga o maior vencedor da história do torneio continental, com 14 títulos (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022). Já o Dortmund disputa a final pela terceira vez. Em 1997, conquistou o título sobre a Juventus. Já em 2013, perdeu para o Bayern em uma decisão 100% alemã.