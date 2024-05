Benfica aceita vender e até já põe preço para liberar Arthur Cabral

Afinal, os 20 milhões de euros exigidos pelos portugueses são justamente o valor da contratação mais cara da história do futebol pentacampeão mundial: o também atacante Luiz Henrique, que assinou com o Botafogo no ano passado.

Nas últimas semanas, Arthur Cabral vem sendo especulado como possível reforço do Cruzeiro, cuja SAF (Sociedade Anônima do Futebol) está sob nova administração -o empresário Pedro Lourenço comprou as ações que estavam nas mãos de Ronaldo Fenômeno.

O nome do centroavante também é frequentemente citado por torcedores do Palmeiras nas redes sociais como uma das possibilidades que o clube deveria explorar para repor a saída de Endrick para o Real Madrid.

Em Portugal, o atual bicampeão brasileiro tem sido citado como uma das possibilidades de próximo passo da carreira do atacante. Clubes de Alemanha e Itália também teriam interesse em contratá-lo.

O Palmeiras foi justamente o último time que Arthur Cabral defendeu antes de se transferir para a Europa. Ele se mandou para o Basel em 2019, ou seja, antes da chegada do técnico Abel Ferreira, e passou duas temporadas e meia na Suíça. Depois, jogou por um ano e meio na Fiorentina antes de ser contratado pelo Benfica.