Leverkusen faz história na Europa com folha salarial similar à do Flamengo

Campeão alemão pela primeira vez na história e a dois jogos de completar uma temporada inteira sem sofrer uma única derrota, o Bayer Leverkusen se transformou no time sensação do futebol europeu mesmo tendo uma folha salarial similar à do Flamengo.

Segundo o "Capology", site que é referência em questões financeiras do futebol internacional, o adversário da Atalanta na final da Liga Europa, hoje, a partir das 16h (de Brasília), gasta 63,4 milhões de euros (R$ 352,3 milhões) por temporada com remuneração de jogadores.

O valor é bem semelhante ao custo do elenco flamenguista. No ano passado, o clube mais rico do Brasil utilizou R$ 339 milhões do seu orçamento com pagamento de salários. Em 2024, a tendência é que esse custo suba pelo menos um pouco.