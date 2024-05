Brasileiro foi aos EUA estudar e hoje recebe passes e piscadinhas de Messi

Quem é Leo Afonso?

"Não dá para falar que eu sonhava em jogar com Messi. Meu sonho era virar jogador profissional. Jogar com Messi era algo tão fora da realidade que não dava nem para sonhar com isso. Era uma loucura."

Nascido em São Paulo, o único companheiro brasileiro do recordista de prêmios de melhor jogador do mundo está nos Estados Unidos há uma década.

Filho de um dono de restaurantes aqui no Brasil, ele se mudou com a família para a Flórida no começo da adolescência. O objetivo do seu pai era oferecer uma "oportunidade de vida melhor" aos filhos. No caso de Leo, isso não significava jogar bola, mas sim estudar em um colégio norte-americano.

Mas o garoto foi dando um jeito de conciliar educação e esporte. Ao mesmo tempo em que estudava e jogava nos times da escola e da high school (equivalente ao ensino médio), começou a frequentar a base de clubes da MLS.

Em 2020, sem conseguir uma promoção de imediato para a elite do futebol norte-americano, decidiu ingressar na faculdade. O atacante passou três anos na Universidade de Virginia até ser draftado no começo desta temporada pelo Inter Miami, um dos times que já havia defendido nas categorias inferiores.