A grande responsável pela conquista da Copa do Mundo

Temos ainda a ministra do esporte, Ana Moser, que foi peça importante nessa batalha antes e ser vexatoriamente afastada por Lula a fim de acomodar mais um nome do dito "centrão" que de centrão não tem nada; é apenas "direitão" ou, mais adequadamente, "extremo-direitão".

Mas chutemos o fisiologismo para o raio que o parta a fim de não perdermos o ritmo aqui.

Esses nomes são aqueles que estão sendo fartamente celebrados. E com razão: fizeram história. Mas eles não são os principais responsáveis.

Eu colocaria essa vitória muito na conta da resistência das primeiras mulheres que pegaram uma bola e entraram em um campo, mesmo xingadas, mesmo ridicularizadas. As mulheres que apanharam da policia apenas por estarem jogando bola num país que resolveu proibir que mulheres jogassem mesmo que por recreação. Mulheres que corriam não apenas atrás da bola mas também dos porretes. Mulheres periféricas em sua maior parte. Mulheres negras em sua maior parte. Mulheres guerreiras em sua totalidade.

Sissi, nossa primeira fora-de-série, a mulher que raspou o cabelo quando começou a escutar o discurso protocolar dos dirigentes da época - muitos dos quais ainda atuam hoje - dizendo que "pra vestir a camisa da seleção tinha que ser bonita e parecer mulher". Formiga, que estava com a delegação da CBF no momento do anuncio, essa instituição em forma de pessoa. As mulheres que tiveram que interromper seus sonhos de ser profissional porque esse não era um sonho permitido. As mulheres que já foram arrancadas dos jogos e, mesmo assim, voltaram no dia seguinte. As mulheres que lutaram, lutaram e lutaram mesmo quando tudo ao redor delas as mandava calar.

Coloquem nessa conta as jornalistas esportivas, ainda hoje tão diminuídas dentro de suas próprias redações, mas que seguem fazendo o seu trabalho mesmo diante de tanto xingamento, de tanta opressão, de tanta violência que vêm de todos os lados. Mulheres que muitas vezes se sentem sozinhas e desamparadas, que sabem que ganham muito menos do que seus colegas de bancada, que quase todos os dias pensam em desistir, mas que encontram forças para seguir porque sentem que estão fazendo isso por milhões de outras e não apenas por elas mesmas.