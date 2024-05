Na era da IA, vale a pena escrever seus próprios textos?

E isso acontece em todas as áreas. É o povo usando IA nas universidades, em redes sociais e até para publicar livros na Amazon. Esses dias, uma pessoa usou o ChatGPT para comentar em um post meu no LinkedIn. O textinho era exatamente o que eu tinha escrito, mas com outras palavras. Eu fico me perguntando: para que passar essa vergonha?

Desde o lançamento do ChatGPT, as pessoas passaram a usar a IA loucamente para criar conteúdos de todos os tipos, mas há uma pergunta —pelo menos no mundo acadêmico— que sempre esteve no ar: em que medida a IA consegue produzir textos criativos?

Nesta semana, estive no Havaí para participar da conferência CHI (Conference on Human Factors in Computing Systems), um dos principais eventos acadêmicos que reúne especialistas de computação, IA, design, antropologia, psicologia, neurociência e muito mais. Tudo isso para discutir e entender melhor como os humanos interagem com a tecnologia.

Foram muitas sessões que discutiram criatividade e IA, o que certamente aprofundarei em coluna futuras, mas nesta resolvi trazer um recorte específico sobre a capacidade da máquina para criar textos criativos.

Um grupo de pesquisadores investigou essa questão com bastante rigor acadêmico. Eles criaram um novo protocolo de avaliação chamado TTCW (Torrance Test of Creativite Writting), a partir de duas formas bem estabelecidas de avaliação de criatividade: