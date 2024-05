Rodada pode decretar eliminação e pior Libertadores em 10 anos para o Fla

O 2 a 0 aplicado sobre o Corinthians, sábado, elevou o time à terceira colocação do Campeonato Brasileiro e interrompeu uma sequência de resultados considerados ruins pela torcida.

Essa foi apenas a segunda vitória da equipe nas últimas sete partidas disputadas. E a anterior foi um magro (e perigoso) 1 a 0 contra o Amazonas, da Série B, em casa, em confronto de ida da Copa do Brasil.

Ao longo das últimas três semanas, o Flamengo também empatou com Palmeiras e Bragantino. Além disso, ainda foi derrotado por Bolívar, Botafogo e Palestino.

Briga boa

Apesar da sequência de cinco títulos consecutivos (dois com o Flamengo, mais dois com o Palmeiras e o último com Fluminense, no ano passado), o futebol brasileiro ainda continua atrás da Argentina no número de conquistas de Libertadores: 25 a 23.

E a terra de Lionel Messi tem neste ano uma oportunidade de ouro para interromper a recente hegemonia verde e amarela e aumentar um pouquinho mais sua folga como recordista. Afinal, a decisão desta edição está marcada para Buenos Aires e será jogada no dia 30 de novembro —o estádio ainda não foi anunciado.