Como o Chelsea, que deseja Estêvão, virou uma 'máquina de moer' garotos

Time de jovens... queimados

A decisão típica de investidores de gastar apenas com atletas que possam ser revendidos com boa margem de lucro daqui a algumas temporadas transformou o Chelsea em um time de jovens.

Mas, com um elenco escasso em lideranças mais experientes e nitidamente desequilibrado na questão de idade, os "Blues" despencaram no futebol inglês. Na temporada passada, não conseguiram se classificar para nenhuma competição europeia. E, na atual, podem repetir o fracasso que era impensável até pouco tempo atrás.

Com isso, vários dos meninos que desembarcaram em Stamford Bridge com o rótulo de potenciais futuros grandes nomes do futebol ficaram "queimados" e terão de reconstruir a carreira nos próximos anos, possivelmente em times menores.

E há ainda os meninos que, devido ao inchaço do elenco, precisaram ser emprestados ao Strasbourg, que também pertence a Boehly, para ganharem experiência na França antes de os londrinos decidirem o que fazer com eles. Fazem parte desse grupo os brasileiros Andrey Santos (ex-Vasco) e Ângelo Gabriel (ex-Santos).

R$ 300 milhões por Estêvão

Autor do gol que decidiu a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, quinta-feira, na estreia do Palmeiras na Copa do Brasil, Estêvão pode receber em breve uma proposta milionária do Chelsea.