Como nude de ex-Barcelona 'empurrou' affair para carreira no mundo erótico

A postagem de Jonathan fez tanto sucesso que turbinou o número de seguidores da sua companheira de cama. E junto com esse crescimento de popularidade vieram as propostas para protagonizar campanhas publicitárias e produzir conteúdo sensual.

Um ano depois do nude vazado, Trivizas abriu um perfil no OnlyFans, onde disponibiliza suas fotos e vídeos mais "adultas". O curioso é que, pelo menos neste momento, assinar o canal da modelo e influenciadora não custa nada, é gratuito.

A ex-affair de Jontahan dos Santos ganha mesmo dinheiro é com as redes sociais abertas, que não precisam de assinatura. Atualmente, ela conta com mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Também movimenta um perfil no TikTok e um canal de YouTube.

Quem é Jonathan dos Santos?

Filho do ex-meia brasileiro Zizinho, que começou no São Paulo e passou praticamente toda a carreira no México, Jonathan dos Santos nasceu em território mexicano e, assim como seu irmão Giovani dos Santos, escolheu defender a seleção azteca.