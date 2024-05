O último esforço mal-sucedido para manter Cássio no Corinthians

Esgotados os quase derradeiros esforços para manter Cássio no Corinthians, tentou-se mais um, definitivo: um contrato vitalício com a Nike em seu projeto Legends, com o que ficaria garantido o encerramento de sua carreira no Alvinegro.

Deste projeto fazem parte, por exemplo, Michael Jordan e Ronaldinho Gaúcho.

Mas o maior goleiro da História corintiana, ainda assim, preferiu seguir adiante, um direito indiscutível.