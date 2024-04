Interesse da Arábia é maior ameaça a retorno de Thiago Silva para o Brasil

Na Arábia, Thiago Silva poderia defender um dos quatro clubes cujo acionista majoritário é o próprio governo (e que, por isso, possuem muito mais dinheiro que os outros): Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad ou Al-Ahli.

Fluminense é o favorito

Agora, se não receber uma proposta que seja financeiramente muito acima dos valores usuais de mercado, o zagueiro tem tudo para ser jogador do Fluminense a partir do segundo semestre.

Thiago Silva tem um longo namoro com o clube que o projetou no cenário nacional, no final da década de 2000, e vem tendo sua contratação pedida até mesmo por algumas das lideranças do elenco campeão da Libertadores, como o lateral esquerdo Marcelo e o zagueiro/volante Felipe Melo.

No Brasil, é pouco provável que algum outro clube consiga convencer o veterano a deixar de lado a identificação com o Flu para vestir uma camisa diferente da tricolor. Há ainda rumores de que equipes de Inglaterra e Itália também possam entrar na disputa para contratá-lo.

Fim de linha no Chelsea

Após quatro temporadas no Chelsea, Thiago Silva decidiu nem abrir negociações com a diretoria do clube londrino para assinar um novo contrato para 2024/25.