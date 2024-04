Na 3ª rodada, Grêmio e Botafogo já encaram 'vida ou morte' na Libertadores

O pesadelo do Grêmio

O primeiro brasileiro a jogar pela sobrevivência será o Grêmio, que encara o Estudiantes, na Argentina, a partir das 19h de hoje, no jogo que abre a rodada da Libertadores.

Classificação e jogos Libertadores

A equipe gaúcha ficou em situação delicadíssima no Grupo C depois da surpreendente derrota em casa para o Huachipato, do Chile, duas semanas atrás. Agora, precisará de um resultado positivo justamente naquele que é, em tese, o jogo mais difícil da chave.

Para piorar, o Grêmio é uma das três únicas equipes da competição continental que ainda não balançou as redes. Além dele, somente o chileno Palestino e o venezuelano Deportivo Táchira ainda perseguem o primeiro gol.

Botafogo e o 'mínimo'

Ao contrário do Grêmio, que terá de buscar pontos contra o adversário teoricamente mais forte do grupo, o Botafogo só precisa fazer o "mínimo" para começar a sair do buraco no Grupo D.