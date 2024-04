Dia de Champions: Real encara 'missão impossível' de 5 anos e 29 jogos

E vale frisar que esses dois empates não tiveram nenhuma repercussão negativa para o City. Em 2019, ele já estava classificado para os mata-matas decisivos quando ficou no 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk. No ano seguinte, o 0 a 0 com o Sporting foi mais do que suficiente para levar o time às quartas depois da goleada por 5 a 0 aplicada no jogo de ida, em Portugal.

A missão quase impossível de derrubar essa marca impressionante do atual campeão europeu virou a missão da temporada para o Real depois do 3 a 3 da semana passada, no Santiago Bernabéu.

Além do goleiro Thibaut Courtois e do zagueiro austríaco David Alaba, que já não atuaram nos primeiros 90 minutos das quartas de final, o volante francês Aurélien Tchouaméni, suspenso, também será desfalque para os espanhóis em Manchester. Já o City, pelo menos a princípio, deve ter força máxima.

O outro jogo do dia

Após 15 anos de espera, o Arsenal tem a oportunidade hoje de voltar a uma semifinal da Champions. Para ficar novamente entre os quatro melhores times da Europa, os londrinos precisam derrotar o Bayern de Munique, na Alemanha -um empate leva a disputa para a prorrogação e, caso necessário, aos pênaltis.

Principal força do futebol da Inglaterra que jamais levantou a "Orelhuda", os Gunners bateram na trave pela última vez na temporada 2008/09, quando foram eliminados pelo Manchester United no confronto que valia vaga na decisão.