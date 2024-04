Dia de Champions: Barcelona vira 'bicho-papão' após aviso prévio de Xavi

No dia 27 de janeiro, Xavi Hernández aproveitou a entrevista coletiva após levar 5 a 3 do Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, para revelar que não cumprirá seu contrato até o fim que deixará o comando do Barcelona assim que a temporada terminar.

A decisão foi uma resposta do treinador ao momento crítico que o time atravessava, com goleada sofrida no clássico com o Real Madrid (4 a 1), eliminação na Copa do Rei e três derrotas nos últimos cinco jogos.

Só que, desde que o anúncio de que está cumprindo "aviso prévio" feito por Xavi, os motivos que levaram o técnico a pedir demissão desapareceram. E o Barça, que já parecia não ter mais nada para fazer nesta temporada, virou um "bicho papão".