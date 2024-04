Geração 'sem espaço' no Flamengo dá volta por cima e conquista a Europa

Neneca chegou a ser titular da meta do Flamengo durante as passagens de Domènec Torrent e Rogério Ceni e era tratado como um futuro goleiro de seleção. No entanto, após algumas falhas capitais, viu o clube investir em arqueiros mais experientes (Santos e Agustín Rossi) e acabou liberado para "ganhar experiência" na Europa. Mesmo atuando no pior time da primeira divisão de Portugal, Hugo Souza teve alguns momentos marcantes nesta temporada, como a defesa de três pênaltis (um deles batido pelo astro Ángel di María) no jogo contra o Benfica, no fim do mês passado.

VINI SOUZA

Volante, 24 anos, Sheffield United (ING)

Jogos pelo Flamengo: 7

Vendido para o Lommel (BEL) por 2,5 milhões de euros, em 2020

Imagem: Foto: Reprodução

Apesar de bastante elogiado por Jorge Jesus, que costumava compará-lo ao sérvio Nemanja Matic (ex-Chelsea e Manchester United), "Vinição" sempre foi preterido por volantes mais técnicos e não chegou a completar nem uma dezena de jogos como profissional no Brasil até ser vendido ao Grupo City e mandado para a segunda divisão da Bélgica. A carreira do jogador só decolou mesmo na temporada passada, quando se destacou como um dos melhores marcadores da La Liga espanhola pelo Espanyol. O sucesso lhe rendeu uma transferência para a Premier League inglesa, e hoje Vini Souza é titular absoluto do Sheffield United.

OTÁVIO

Zagueiro, 21 anos, Porto (POR)

Jogos pelo Flamengo: 1

Vendido para o Famalicão (POR) por 500 mil euros, em 2023