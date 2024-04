Messi tem o maior salário das Américas e Dudu fica em 6º; confira o top 10

Afastado dos gramados desde agosto passado devido a uma lesão de joelho, Dudu continua sendo o número um do futebol nacional e ocupa o sexto lugar do ranking. Sua remuneração está na casa de R$ 2,1 milhões mensais, ou US$ 5,4 milhões por ano -o Palmeiras contesta a informação e diz que ela não "condiz com a realidade".

O outro jogador em atividade no Brasil que aparece na lista é o centroavante colombiano Rafael Santos Borré, que recebe US$ 4,6 milhões anuais (R$ 1,8 milhão a cada 30 dias) do Internacional. Ele divide a nona posição com o francês André-Pierre Gignac, ídolo do mexicano Tigres.

Jogadores mais bem pagos das Américas

1 - Lionel Messi (ARG, Inter Miami): US$ 20,4 milhões/ano

2 - Lorenzo Insigne (ITA, Toronto FC): US$ 15,4 milhões/ano

3 - Xherdan Shaqiri (SUI, Chicago Fire): US$ 8,1 milhões/ano

4 - Federico Bernardeschi (ITA, Toronto FC): US$ 6,3 milhões/ano

5 - Sebastián Driussi (ARG, Austin FC): US$ 6 milhões

6 - Dudu (BRA, Palmeiras): US$ 5,4 milhões/ano

7 - Héctor Herrera (MEX, Houston Dynamo): US$ 5,2 milhões/ano

8 - Sergio Canales (ESP, Monterrey): US$ 5 milhões/ano

9 - André-Pierre Gignac (FRA, Tigres): US$ 4,6 milhões/ano

Rafael Santos Borré (COL, Internacional): US$ 4,6 milhões/ano



com colaboração de MARINHO SALDANHA, do UOL Esporte