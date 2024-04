Tarefa dura: 7 opções no exterior para o Palmeiras repor a saída de Endrick

Imagem: Getty Images

Único nome da lista com quem o Palmeiras já abriu negociações, o centroavante destoa do perfil de jogadores que o clube paulista costuma contratar por conta da idade mais elevada. Mas Willian José tem uma pesada experiência a oferecer a seu possível próximo time. Afinal, são dez anos atuando no primeiro escalão do futebol europeu. O centroavante já vestiu as camisas de Real Madrid (do Castilla, para ser mais exato), Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton e Betis. Em seus melhores momentos, chegou a ser convocado pela seleção brasileira e sondado pela espanhola.

LUCAS BOYÉ

Atacante, 28 anos, Granada (ESP)

O argentino marcou 22 gols na soma dos três anos em que atuou pelo Elche, um número bem considerável para o centroavante de um dos clubes mais fracos que passaram pela elite espanhola nos últimos anos. Boyé foi tão bem por lá que chegou até a estrear pela seleção argentina na fase de preparação para a Copa do Mundo do Qatar-2022. Contratado pelo Granada por 7 milhões de euros (R$ 38 milhões) no começo da temporada, não deve ser revendido por um valor tão mais alto assim. Ou seja, seria uma reposição relativamente barata para Endrick.

MATÍAS AREZO

Atacante, 21 anos, Granada (ESP)