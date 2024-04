Rival do Palmeiras esperou 104 anos para ser campeão e tem o 'novo Suárez'

Luciano Rodríguez tem 20 anos, foi um dos artilheiros do último Pré-Olímpico e, mesmo atuando em um campeonato de nível técnico mais baixo, já estreou pela seleção principal e é uma das apostas de Marcelo Bielsa para o ciclo da Copa do Mundo-2026.

O atacante já foi apontado como possível reforço de Bahia e Vasco. No exterior, Feyenoord e River Plate também fizeram movimentações na tentativa de contratá-lo.

Na estreia na Libertadores, Rodríguez já deixou sua marca. Foi dele o gol do Liverpool no empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle, em casa, semana passada.

Nada de força máxima

Depois de estrear na Libertadores com um time 100% reserva e empatar com o San Lorenzo, na Argentina, o Palmeiras novamente não levará a campo o que tem de melhor na segunda rodada da competição continental.

Para "equilibrar o elenco", Abel Ferreira decidiu escalar um time misto no confronto com o Liverpool. Pelo menos três titulares (Mayke, Zé Rafael e Endrick), que deixaram com dores a vitória sobre o Santos na final do Campeonato Paulista, domingo serão poupados.