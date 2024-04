Dia de Champions: Mbappé faz 'corpo mole' e se guarda para sonho europeu

Nos últimos dois meses, o astro do PSG só permaneceu durante 90 minutos em campo em um dos oito jogos do time na liga nacional. Em metade desses compromissos, ele começou no banco de reservas (algo impensável até o começo de fevereiro). E, contra o Lille, um dos adversários mais fortes da França, sequer foi utilizado.

Apesar de ainda ser o artilheiro disparado da Ligue 1, Mbappé balançou as redes em apenas duas partidas do torneio nos últimos 60 dias (um gol contra o Nantes e três frente o Montpellier). Como comparação, das 12 rodadas anteriores, nove tiveram comemorações suas.

Só que essa queda de desempenho do atacante não apareceu na Champions, torneio que ele jamais venceu, nem mesmo quando tinha a companhia de Lionel Messi e Neymar. Decidido a provar que é mesmo "tudo isso", o francês foi o cara da classificação do PSG para as quartas e anotou três gols (dos quatro do seu time) contra a Real Sociedad, no mata-mata anterior.

O outro jogo do dia

Não é "somente" para continuar na disputa do título interclubes mais desejado do futebol europeu que Atlético de Madri e Borussia Dortmund se enfrentam hoje na capital espanhola.

Para colchoneros e aurinegros, levantar o troféu da Champions significa também uma certeza de que estarão novamente no torneio na próxima temporada, algo que talvez não consigam por meio dos seus campeonatos nacionais.