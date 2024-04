Dia de Champions: as razões que fazem de Real x City uma 'final antecipada'

De um lado, simplesmente o maior vencedor da história da Liga dos Campeões da Europa, o único clube com mais de uma dezena de títulos (14, para ser mais exato, o dobro do segundo colocado no ranking de conquistas).

Do outro, a equipe que tem mandado na Premier League inglesa, o campeonato nacional de mais alto nível técnico do planeta, que ganhou a última edição da Champions e que venceu todos os últimos dez jogos que disputou na competição continental.

Não é difícil entender por que o confronto entre Real Madrid e Manchester City, que começam a se enfrentar hoje, no Santiago Bernabéu, tem sido tratado como uma decisão antecipada do torneio interclubes número um do Velho Continente, ainda que seja "apenas" um mata-mata válido pelas quartas de final.