Endrick tem mais chances que Vini de ser próximo brasileiro melhor do mundo

Ainda que também possa cair pelos lados do campo, Endrick é um camisa 9, um atleta cujas principais funções em campo são balançar as redes e decidir jogos. Vini, por outro lado, apesar de também marcar muitos gols (tem 18 nesta temporada), é um ponta destinado a abrir espaço nas defesas adversárias e presentear seus companheiros com jogadas de gol.

Vitórias brasileiras

Desde o começo da década de 1990, quando a Fifa criou seu prêmio e brasileiros puderam começar a vencer a eleição de melhor do mundo (a Bola de Ouro era inicialmente restrita a europeus), cinco atletas do país foram consagrados.

Romário ganhou em 1994, Ronaldo Fenômeno foi tricampeão em 1996, 1997 e 2022, Rivaldo levou a melhor em 1999, Ronaldinho emendou as conquistas de 2004 e 2005 e Kaká desbancou Messi e CR7 em 2007.

Atualmente, tanto a Bola de Ouro quanto o The Best estão nas mãos de Messi, o maior vencedor de prêmios de melhor do planeta de todos os tempos.