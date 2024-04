Flamengo é quem mais gastou com reforços para Libertadores-24; veja top 10

Além do Flamengo, somente o Botafogo também gastou mais de 20 milhões de euros (R$ 109,3 milhões) na janela de transferências pré-Libertadores. O Palmeiras completa o pódio dos clubes que mais investiram para a disputa do torneio.

Classificação e jogos Libertadores

Brasil responde por 70% do total

De acordo com o "Transfermarkt", site especializado na cobertura do Mercado da Bola internacional, os 32 participantes da fase de grupos da competição interclubes número um do futebol sul-americano gastaram 145,4 milhões de euros (R$ 793,7 milhões) com compras de direitos econômicos e empréstimos de jogadores neste começo de ano.

Aproximadamente 70% desde total corresponde a investimentos feitos pelos clubes brasileiros. Não à toa, seis dos sete representantes do país estão no top 10 das equipes que mais dinheiro usaram para se reforçar nesta temporada -o Fluminense, atual campeão, é a única exceção.

Os outros quatro integrantes dessa elite econômica vêm da Argentina, o segundo maior mercado consumidor de atletas da América do Sul: River Plate, Estudiantes, Talleres e Rosario Central.

Mais um ano de hegemonia?

Com nítido domínio econômico no cenário sul-americano, o Brasil tenta neste ano ampliar seu recorde histórico e conquistar o sexto título consecutivo na Libertadores (Flamengo foi campeão em 2019 e 2022, Palmeiras venceu em 2020 e 2021 e Fluminense levantou o troféu na edição passada).