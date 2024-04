Negócios suspeitos e greve de torcida: as polêmicas de Textor no exterior

Transferências suspeitas

Textor tem trabalhado no limite da legalidade nas transações entre os clubes que estão sob sua administração. Na última janela de transferências, vendeu ao Lyon o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, destaques do Botafogo que haviam sido recentemente convocados para a seleção, por valores bem abaixo da realidade de mercado: só 6,4 milhões de euros (R$ 34,9 milhões). Além disso, quando o Lyon estava proibido de investir em reforços, usou o Molenbeek para gastar 25 milhões de euros (R$ 136,2 milhões) no atacante ganense Ernest Nuamah e, na sequência, emprestá-lo gratuitamente ao clube francês. Essa transação chegou até mesmo a ser investigada pela Fifa.

Proibido de investir

O Lyon passou a primeira metade da temporada 2023/24 proibido de gastar com reforços e ampliar sua folha salarial devido a uma punição aplicada pelo órgão regulador do futebol francês. O DNCG alegou que o clube de Textor não apresentou garantias financeiras de que conseguiria arcar com as despesas relativas aos 12 meses seguintes devido a uma divergência entre os orçamentos apresentados pelo investidor norte-americano e pelo ex-presidente Jean-Michael Aulas. Em manobra contábil para tentar aumentar o capital do Lyon e encerrar a pena, Textor repassou as ações da SAF do Botafogo, que estavam no nome da sua empresa, ao clube francês.

Briga com torcedores

Cinco dias antes do início desta temporada do Campeonato Belga, Textor resolveu fazer uma "limpa" na diretoria do Molenbeek. Entre os vários demitidos, estava o presidente Thierry Dailly, que estava no cargo há oito anos e era muito querido pela torcida. A mudança na gestão enfureceu os ultras (equivalente europeu das organizadas), que chegaram a ameaçar entrar em greve se a decisão não fosse revogada. Textor, no entanto, peitou a torcida e não voltou atrás. Hoje, com a diretoria escolhida pelo norte-americano, o Molenbeek é lanterna na Bélgica e favorito para ser rebaixado à segunda divisão.